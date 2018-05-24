В Google сообщают о возможном банкротстве компании

Сегодня, 19:09

Вице-президент Google сообщил, что если не вкладывать в развитие компании большое количество денег, то они обанкротятся также, как и когда-то популярная Nokia.

Меир Бранд не исключает возможности того, что Google может исчезнуть из списка компаний-лидеров. Прежде всего, бренд компании построен на инновациях, и, если не вкладывать в проект достаточно большое количество денег, то компания быстро потеряет свое могущество. Также разработчик подчеркнул, что он не знает ни одной крупной компании, которой больше двадцати лет. Об этом Меир сообщил на конференции «Транзитный мир: что завтра?» в Санкт-Петербурге. Для наглядного примера сотрудник Google привел когда-то популярную компанию Nokia, занимающуюся разработкой телефонов. На данный момент Nokia не выпускает столько смартфонов, как раньше. По словам Меира, если бы о банкротстве Nokia сообщили 15 лет назад, то в это никто бы не поверил.

На конференции присутствовал также и глава Сбербанка Герман Греф, по словам которого, в мире не может быть только одной компании-гиганта. Также на конференции не забыли упомянуть и Motorola, которая и была разработчиком первого в мире смартфона. Однако на данный момент компания обанкротилась. Однако некоторые участники высказали противоположное мнение, подчеркнув, что компания Samsung остается лидером на мировом рынке уже несколько десятков лет. Собрание закончилось голосованием о том, как общество отреагирует на переход к транзитному миру.