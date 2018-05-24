Роскомнадзор назвал число пострадавших от блокировки Telegram пользователей

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Глава ведомства Александр Жаров рассказал, что такой сложный процесс требует большого количества времени, и по этой причине многие россияне столкнулись с неудобствами. По его словам, в скором времени будет достигнут положительный эффект в направлении блокировки мессенджера.

Роскомнадзор во главе руководителя назвал приблизительное число пострадавших от блокировки Telegram пользователей. По их подсчетам, в сутки с перебоями сталкиваются от 15 до 40%, а общий отток потребителей составил около 25%. Тем не менее, большое количество IP-адресов усложнило задачу специалистам, поэтому мессенджер все еще находится в строю, хоть и потерял значительную часть рекламы.

Жаров отметил, что уменьшение числа заинтересованных в работе с Telegram пользователей связано именно с неудобством в эксплуатации, что произошло после внесения адресов в черные списки. Тем не менее, россияне не собираются полностью отказываться от приложения, а руководство компании задействует все большее количество облачных серверов для обхода.