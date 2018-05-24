Роскомнадзор добился исчезновения Telegram из интернет-поисковиков

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Стоило общественности и СМИ переключить внимание на потенциальную блокировку сайта Booking.com в России, как Роскомнадзор одержал внушительную победу в бою с Telegram.

«Спутник» и Mail.ru перестали выдавать мессенджер Павла Дурова в поисковой строке. Однако Telegram все еще можно найти в нескольких крупных браузерах, к примеру, в Google и «Яндексе». ФГИС по фильтрации запрещенных сайтов заработала в России с небывалой мощью. Исчезновения скандального мессенджера из «Спутника» и Mail.ru не выглядит сенсацией, ведь оба интернет-поисковика принадлежат «Ростелекому», работающему в паре с Роскомнадзором.

1 ноября 2017 года операторов поисковых систем в РФ обязали отключить показ ссылок на заблокированные сайты и ресурсы. Аналогичное требование власти выдвинули к разработчикам VPN-сервисов. Подконтрольные «Ростелекому» проекты быстро исполнили волю законодателей, а вот самостоятельные Google и «Яндекс» пока что не спешат слушаться. И не будут спешить, ведь по сути, ФГИС отсутствует в прошлогоднем законе.

Пока Роскомнадзор не добился окончательного исчезновения Telegram из интернет-поисковиков, Госдума намерена штрафовать браузеры за выдачу запрещенных в России порталов.