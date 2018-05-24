«Дорогой, я беременна!»: В Сети продают тесты с двумя полосками

Вчера, 23:30

У женщин появилась возможность проверить своих мужчин, а будущие матери смогут заработать. Об этом информирует издание «5-tv.ru», ситуацию прокомментировала Юлия Печерская, женский коуч.

«Дорогой, я беременна!», - сколько мужчин слышали эту фразу и у каждого своя реакция. На сегодняшний день у женщин появилась возможность проверить потенциального супруга, так как в Сети продают тесты с двумя полосками. На этом будущие мамы могут заработать, цена вопроса составляет 300 рублей.

Психолог Жанна Пономаренко при помощи беременных подруг предложила своим знакомым проверить любимых мужчин. По ее словам, в качестве эксперимента она и разместила соответствующее объявление в интернете. Юлия Печерская оправдывает девушек тем, что сегодня мужчины предпочитают просто встречаться, а серьезность отношений отошла на второй план. Женский коуч уверена, что признаваться в правде не стоит в любой ситуации.