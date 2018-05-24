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Представители Facebook не согласны разделять базы данных с WhatsApp, чего требовали в Европарламенте на встрече с Цукербергом.

Facebook продолжит собирать данные пользователей.

"У нас происходит обмен данными между Facebook и WhatsApp, к примеру, чтобы предоставить разные инструменты и аналитику для пользователей WhatsApp. А также для более эффективной борьбы со злоупотреблением", - сказано в сообщении.

Представители компании объяснили, что любой сайт или программа должны запросить данные пользователей как минимум для работоспособности всех элементов. Собранная информация способствует созданию отчётов о пользовании сервисами. Это помогает улучшить продукты и обеспечить безопасность. Facebook заверяет, что эти данные компания не использует, чтобы создавать закрытые досье на каждого посетившего сайт.