«Росбалт» и журналистика: кто стоит за политикой теряющего известность издания?

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В реалиях современного медиамира в каждой стране СМИ делятся на разные группы. Одни поддерживают стратегию государственного управления, другие пишут, что многое могло быть сделано иначе, третьи оценивают каждое направление деятельности властей в отдельности, высказывая собственное отношение к методу и результату – вне зависимости от политической окраски.

На их фоне выделяются СМИ, публикующие заказные статьи, которые также известны как «желтая» пресса. Зачастую они живут за счет того, что публикуют непроверенные факты и оплаченные заказчиками материалы. В России подобные площадки также существуют и многим они известны своим скорее развлекательным характером. На даже на их фоне некачественным контентом выделяется издание «Росбалт».

Как сотрудники, так и само издание не раз становились фигурантами громких скандалов и дел о нарушении законодательства РФ. Ложь, непроверенные факты, заказные материалы, нецензурная брань, неприкрытое русофобство – далеко не полный перечень «заслуг» росбалтовских работников. Это СМИ однажды даже лишали лицензии. То есть учредители едва не лишились вложенных инвестиций. Так почему членам редколлегии все сходит с рук?

Оказывается, в случае с «Росбалтом» подтверждается народная мудрость – «рыба гниет с головы». И если обратить внимание на состав учредителей и непосредственного руководства, обнаружатся интересные факты.

В числе учредителей информагентства есть Концерн средств массовой информации и рекламы «Медиа-центр «Система масс-медиа». Концерном владеет знаменитая ООО «АФК «Система». А вот эту компанию в 1993 году основал и возглавляет по сей день Владимир Петрович Евтушенков – один из богатейших людей России (15 строчка по версии журнала «Форбс»).

Личность Владимира Петровича примечательна, прежде всего, талантом «приобретать» высокодоходные предприятия по весьма сходной цене. Владелец АФК «Система» даже был под арестом в связи с делом о легализации неправомерно полученных акций. К счастью, дело удалось прекратить по мировому соглашению (за 100 с лишним миллиардов рублей компенсации). Однако «Росбалт» от своего «отца-основателя», вероятно, успел унаследовать склонность к нарушению законов и манере выдавать свой интерес за читательский.

В уставной капитал самого «Росбалта» господин Евтушенков вносил деньги не от щедрот душевных. Будучи искушенным дельцом, Владимир Петрович, скорее всего, налаживал таким способом связи с тогдашним полномочным представителем главы государства в СЗФО Виктором Черкесовым. Супруга его, Наталья, и стала основателем «Росбалта». Мадам успешно занималась поиском клиентов на сбор и публикацию компромата, а также передавала высокопоставленному супругу заказы на «особые услуги».

Евтушенков, например, жаждал приобрести контрольный пакет акций Ленинградского ДЛТ. Но для этого было необходимо уладить приватизационный конфликт акционеров с КУГИ. Вероятно, за посреднические услуги, Наталья Черкесова (Чаплина) получила для «Росбалта» эксклюзивный заказ на рекламную кампанию МТС в Санкт-Петербурге. И вместо журналистики СМИ занялось пиаром. Впоследствии непрофессионализм прочно вошел в издании в привычку. Настолько, что пишущий состав даже не всегда считает нужным самостоятельно писать тексты, предпочитая выдавать чужой контент за свои статьи.

Учредитель, руководитель проекта – это те, кто создал и вырастил СМИ, подобно тому, как родители воспитывают детей. Но ведь кто-то задал коллективу «Росбалта» и творческий образец. Давайте внимательнее присмотримся к личности главного редактора.

Николай Ульянов, в пору обучения на журналиста, зарабатывал себе на жизнь трудом рабочего с завода. Возможно, именно это занятие оказало определяющее влияние на его пристрастия, привычки и манеры. По крайней мере, судя по инстаграму жены, Ульянов – большой любитель алкоголя. Куда бы он ни наведался – от горнолыжного курорта до бани, без выпивки не обходится. Супруге своей Николай тоже успешно прививает алкогольную зависимость.

Любитель алкоголя Ульянов редакционную политику издания, видимо, выстраивал в соответствии с собственными манерами: в свое время по иску Роскомнадзора суд отзывал лицензию у «Росбалта» – тогда был нарушен закон о СМИ в связи с содержанием нецензурных материалов. Сначала был оштрафован сам главред, затем информагентство, разместив нецензурный ролик скандально известной группы Pussy Riot. И если уважаемому читателю публикация нецензурщины кажется случайным явлением, то вот такие якобы шутливые фотоснимки точно не случайны:

Увы, но и с «духовным наставником» «Росбалту» не повезло – какую редакционную политику может проводить лицо, злоупотребляющее алкоголем и несущее через всю жизнь привычки социальной группы заводских рабочих? Разве увлекутся парни с завода серьезным социально-политическим контентом? Девушки, пиво, кроссворды, анекдоты, телевизор перед сном – и к утренней смене они снова полны сил. Если бы Николай Ульянов работал в еженедельнике, публикующем программу ТВ, сканворды и подборки анекдотов, он мог бы стать настоящей звездой в профессии.

Так что вряд ли можно обвинять творческий коллектив «Росбалта» в том, что издание не отвечает потребностям читателя, на которого пытается ориентироваться. Эти журналисты просто не умеют по-другому. Те, кто должен был задавать тон публикаций, не заинтересованы «сеять разумное, доброе, вечное». Их интерес – деньги любой ценой. Стиль – не важен. Вот и вырастает то, что вырастает.