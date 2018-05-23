МТС оценивает затраты на исполнение «закона Яровой» в 60 млрд рублей за 5 лет

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Один из крупнейших сотовых операторов в преддверие законодательных антитеррористических поправок провел подсчет предполагаемых затрат. По мнению специалистов компании, сумма превышает прогнозируемую почти в два раза.

МТС оценивает затраты на исполнение «закона Яровой» в 60 миллиардов рублей за последующие пять лет после вступления закона в силу, то есть, начиная с 1 июля текущего года. Самой затратной для сотовых операторов законодательной поправкой станет именно обязательное хранение данных в течение месяца. Для этого требуется дорогое и технически сложное оборудование. Кроме того, произойдет расширение штата сотрудников.

Правительство Российской Федерации тоже подсчитало затраты от введения нового законодательства. По мнению государственных специалистов, они составят около 130 миллиардов для всех отечественных операторов. Антитеррористические поправки, которые впоследствии назвали «законом Яровой», были приняты Государственной думой два года назад и вызвали широкий резонанс в СМИ.