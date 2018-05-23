Сегодня, 03:30

Руководство Google вознамерилось окончательно упорядочить ценовую политику видеохостинга YouTube, сбалансировав качество предложения с существующим, на текущий момент спросом. На смену сервиса Red приходит модернизированный Premium, на который в скором времени будет осуществляться подписка.

В настоящее время уже озвучена цена платной подписки на YouTube в России, которая составляет 229 рублей за премиальный доступ к видеороликам и другому контенту, на «замусоренному» бесконечной и агрессивной рекламой. Любителям музыкальных новинок придется платить 249 рублей каждый месяц. Некоторые пользователи уже успели удивиться более низким расценкам в российском сегменте, однако «ларчик» открывается элементарно.

Пользователи из России не будут иметь доступа к популярным для западной аудитории прямым телевизионным трансляциям в любом разрешении, от HD, Full HD до 4K UHD. Кстати, озвученная информация не является официальной. Корпорация Google продолжает загадочно молчать по поводу стоимости платной подписки. Инсайдеры уверяют, что сведения проверены и соответствуют действительности.