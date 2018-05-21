«Билайн» распродает iPhone по невероятно низким ценам

Сегодня, 21:30

Торговая компания снизила цены на мощный фирменный продукт Apple 2015 года ниже психологической отметки.

В 2015 году корпорация Apple представила новый смартфон iPhone 6s с мощным процессором A9 и 2 ГБ оперативной памяти, поддержкой различных технологий, фронтальной вспышкой Retina Flash и фотографиями Live Photo. Об этой модели мечтали многие ценители хороших гаджетов, однако ценник на старте продаж для большинства потенциальных покупателей оказался неподъемным. Сегодня же у россиян появилась возможность приобрести свою давнюю "мечту": магазин «Билайн» распродает гаджет по невероятно низким ценам. Эта информация размещена на официальном сайте компании.

Если оформить заказ в фирменном магазине, то iPhone 6s версии на 16 ГБ обойдется в 21 990 рублей. Однако для покупателей доступен уникальный промокод «VESNA_2018», воспользовавшись которым можно сэкономить еще 2 000 рублей. Выбору покупателей представлены серая, золотистая и розовая расцветки гаджета. Ввиду большого спроса на качественный смартфон по столь низкой цене желающим следует поторопиться с покупкой.

Следует учесть, что акция действует с одним маленьким нюансом: речь идет об iPhone 6s в состоянии «как новый». Данный смартфон восстановил Apple, оснастил его новым корпусом и некоторыми компонентами, запечатал в оригинальную упаковку и поставил вместе со всеми новыми аксессуарами. На него также распространяется гарантия от производителя на 12 месяцев.