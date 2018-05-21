Сбербанк и «Яндекс» открыли интернет-магазин «Беру»

Сегодня, 18:38

Пока что это тестовая версия совместного проекта Сбербанка и «Яндекса», однако заказы на товар уже принимают. На основании «Яндекс.Маркета» был создан магазин «Беру».

Пока что тестовая версия проекта доступна только сотрудникам компаний, однако те, кто желает протестировать новинку, могут зарегистрироваться через сервис «Яндекс». Некоторые уже опробовали новый магазин, сделав там несколько заказов. Пользователи довольны сайтом и обслуживанием, после заказа на мобильный телефон сразу же позвонил оператор для подтверждения покупки.

"Приложение будет доступно для владельцев смартфонов с AppStore и Google Play", - рассказали разработчики. Однако скачать приложение пользователям так и не удалось, при переходе по ссылке выдает неизвестную ошибку. Администрация пообещала устранить неполадки в кратчайшие сроки. Однако пользователи Google Play все-таки загрузили приложение на смартфон.

В скором времени интернет-магазин «Беру» будет доступен для всех пользователей в полном режиме.