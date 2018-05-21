В Сети задумались над татуировкой на попе жительницы Воронежа

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Девушка хотела показать птицу на боку, но в глаза пользователей бросилось более сокровенное место. Юзеры смогли заметить только надпись красивыми буквами, но что она означает, остается загадкой.

В социальной сети на странице жительницы Воронежа появилась фотография откровенного характера. Девушка намеревалась продемонстрировать пользователям татуировку в виде птицы, расположенную на левом боку от груди и почти до бедра, но это мало заинтересовало людей. В глаза бросается еще одна татуировка, набитая на попе в виде надписи, но разобрать ее на снимке не представляется возможным.

Стоит подчеркнуть, что фигура жительницы Воронежа очень красивая и мужская половина не упустила белую полоску от бикини, оставшуюся от загара. Пользователи предполагают, что на попе написано что-то философское, и что она может быть связана с тату на боку.