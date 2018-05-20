«Билайн» выпустил рекламу со слоганом лагеря смерти

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Вокруг компании «Билайн» разгорается скандал. Оператор сотовой связи использовал фразу, которая использовалась в концлагерях.

Фраза, которую использовала компания «Билайн» в своем рекламном слогане, возмутила многих пользователей и в сети назревает скандал. На рекламных щитах растянулась фраза «Каждому свое», которая, как известно, висела над входом многих немецких концлагерей.

Александр Архангельский, известный литературовед, предложил маркетологам «погуглить» значение данной фразы и заявил, что будь он абонентом компании, он моментально бы отказался от ее «сомнительных» услуг.

В ответ на негативные замечания, сотрудники компании в своем Facebook отметили, что данная фраза употребляется многими и не несет в своем контексте, и в случае с самой рекламой, ничего негативного.

Напомним, что данная фраза была размещена над воротами одного из крупнейших концлагерей - Бухенвальда. Фраза, используемая «Билайном» также хорошо известна, как и «Труд освобождает», ведь Бухенвальд считался трудовым лагерем.