В iPhone можно добавлять расписание игр ЧМ-2018

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Apple нашла новый подход к завоеванию большей доли рынка. Теперь компания приобщилась к ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 станут на двенадцати аренах принимать одиннадцать городов РФ. На них пройдёт более 60 игр. Тут нетрудно запутаться в расписаниях.

Пользователи iPhone получили возможность добавить календарь предстоящего турнира прямо в память своего гаджета.

Для этого можно воспользоваться сторонними приложениями. Однако, по мнению экспертов, наиболее удобным является добавление календаря ЧМ-2018 в содержание стандартной программы iPhone на iOS.

Там можно найти не только календарь, в котором содержатся расписания всех игр. В учёт принят и часовой пояс. По мере прохождения турнира, предусмотрены обновления программы.

Календарь может быть переименован. Также не проблемой является изменение цвета событий или отключения уведомлений о том, в какое время начинается тот или иной матч.

Программу можно добавить сведениями о матчах, пары в которых станут определены позднее. В таких случаях возможно ручное вмешательство в программу и внесения в неё изменений. Также доступен режим изменения сигнала-напоминания о предстоящих поединках.

Те, кто захотят воспользоваться алгоритмом установки на iPhone сведений о матчах ЧМ-2018, могут зайти сюда.