В Tele2 опровергли информацию о повышении цен на звонки в 4,5 раза

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Абоненты были возмущены такой наглостью оператора.

На днях ряд изданий сообщили, что Tele2 повысил в 4,5 раза цены на исходящие междугородние звонки. Отмечалось, что стоимость минуты разговора теперь составит не 2 рубля, а 9. Абонентов эта информация возмутила, в связи с чем, в компании решили прояснить ситуацию. Так, представители Tele 2 рассказали, что журналистами и рядовыми пользователями было неправильно понято содержание сообщения на сайте сотового оператора, чем опровергли информацию о повышении цен на звонки в 4,5 раза. В частности, о росте тарифа на исходящие звонки речь шла лишь в одном из абзацев, повествующих об изменениях условий обслуживания тарифного плана «Интернет для устройств». Поскольку данное предложение ориентировано для абонентов, использующих карточку для подключения к сети, то их перемены не особо затронут. В то же время условия по остальным тарифам останутся неизменными.

Ранее мы писали, что Теле2 заставил абонентов платить за бесплатный тариф. Новые пользователи тарифного плана «Классический» были неприятно удивлены нововведениями.