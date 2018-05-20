Сегодня, 08:45

Изменения после 18 лет были внесены в апреле или в начале мая.

Знаменитый лозунг Google «Don't be evil» (Не будь злом) исчез из корпоративного кодекса поведения сотрудников корпорации. Таким образом, IT-гигант более не запрещает своим специалистам «быть злом». Данный принцип впервые был озвучен инженером Google Полом Бакхейтом в 2000 году и с тех пор прочно укоренился в политике компании и с 2000 года являлся частью кодекса поведения компании.

Изменения произошли в 2015 году, когда корпорация стала частью холдинга Alphabet. Тогда было принято решение изменить официальный слоган Google на «Do the right things» (Делай правильные вещи). Тем не менее, в кодексе поведения девиз «Не будь злом» всё ещё оставался до последнего времени. В копии страницы на сайте Wayback Machine от 21 апреля данный вариант ещё присутствует, однако в версии от 4 мая его уже нет. Так что официально Google более не запрещает сотрудникам «быть злом».

Ранее мы писали, что в сети появилось «секретное видео Google», в котором компания показала, как влиять на поведение людей посредством инструментария одноименного поискового сервиса.