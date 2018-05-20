В Facebook разрешат публиковать аудиопосты

Сегодня, 08:28

Социальная сеть проводит завершающий этап тестирования новой опции.

Разработчики Facebook готовятся обновить функционал ресурса, который позволит пользователям публиковать аудиопосты на своей странице. Нововведение начнёт работу уже в ближайшее время. Первыми оценить опцию смогут жители Индии. Позже она появится в версиях соцсети для других стран. Суть данного инструмента заключается в том, чтобы делиться информацией с помощью голосовых сообщений. Последние будут записываться посредством микрофона устройства и публиковаться на стене пользователя. Помимо прочего, в Facebook анонсировали внедрение опции сохранения «историй». Отныне их можно будет сохранять, и они не будут удаляться спустя сутки после публикации.

Ранее мы писали, что лайки в Instagram могут стать платными. Администрация сервиса уже запустила процесс тестирования соответствующего обновления.