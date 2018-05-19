В Китае заблокировали сайт комиксов за подшучивание над героем коммунизма

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1 мая в Китае приняли «Закон о защите героев и мучеников», как сообщает «Версия.Инфо». Из-за него был заблокирован популярный сайт комиксов Baozou Manhua, потому что там в одном из старых роликов подшучивали над героем коммунизма.

В 58-секундном видео акцент делался на двух вещах – каламбуре сэндвича KFC и рекламе абортов. Первая часть содержала переделанную на лад авторов комикса историю подвига Дун Цунь-жуя, героя Китая времён Гражданской войны. Он совершил самоподрыв, чтобы не дать противникам подойти к мосту. Опубликовали ролик в 2014 году, но заинтересовал он власти сейчас, из-за закона.

Представители Baozou Manhua извинились за нарушение законодательства. По словам генерального директора сайта, с работниками будет проведена беседа для ознакомления со всеми новыми правилами, а публикация негативного контента прекратится.