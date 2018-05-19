В интернете набирает популярность видео с котёнком, который "совершает побег"

Сегодня, 08:21

Маневрированные движения собрата воодушевили другого котёнка, который решил тоже оказаться на свободе. Но питомец не смог рассчитать свои силы и остался в манеже.

18 мая в сети появилась подборка новых видео с забавными котами, которое сейчас набирает популярность в интернете. Пользователей умиляет неудачная попытка маленького котёнка преодолеть решётку манежа.

На кадрах, оказавшихся в социальной сети Instagram, можно лицезреть, как один домашний питомец пытается перелезть через ограждение. В итоге, первый пушистик осторожно взобрался на решётку и с успехом оказался на полу. А вот его собрату не повезло. В попытках сделать то же самое, он упал обратно на манеж.