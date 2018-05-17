Крымский мост захватил "Яндекс"

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Новость об открытии Крымского моста взорвала интернет. По версии «Яндекса», тема вызвала интерес на 97 баллов из 100.

Пользователи всемирной сети не смогли остаться равнодушными к новости об открытии Крымского моста. Люди настолько заинтересовались новым строением, что им хотелось узнать о нем все, вплоть до длины, высоты, пропускной способности моста, и даже о том, как он выглядит из космоса. Желая приобщиться к истории сооружения 19-километрового гиганта, люди активно искали в «Яндексе» видео с церемонии открытия.

Число желающих поехать отдыхать на Крымский полуостров также возросло. Об этом говорит огромное количество запросов о стоимости билетов, рейсах, протяженности километров, горячих турах и другие подобные запросы, информируют представители «Яндекса».

По предварительным данным, средства массовой информации, как российские, так и зарубежные, упомянули Крымский мост свыше 27 000 раз. В эфиры телепрограмм вышло более чем 220 новостных сюжетов. И все это в период с 14 по 17 мая.