Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке WhatsApp

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В ведомстве подчеркнули, что распространившиеся сведения являются фейковыми, а такие новости в подразделении комментировать не намерены. Однако специалисты все же пояснили, что в «черный список» указанная компания внесена не была.

Роскомнадзор настоял на своем и опроверг слухи о блокировке нескольких сотен IP-адресов популярного мессенджера WhatsApp. Более того, в пресс-службе отметили, что попавшие в Сеть данные являются обычными слухами, которых распространяется огромное количество.

Недавно сообщалось, что примерно 300 IP-адресов, привязанных к корпорации WhatsApp, попали в список заблокированных следом за другими. Причиной обсуждения данной темы послужили заявления активиста в соцсетях, который следит за выгрузкой реестра Роскомнадзора.