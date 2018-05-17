«ВКонтакте» планирует запустить платформу подкастов

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Теперь прослушивание музыки будет доступно для всех устройств без ограничений. Все благодаря платформе подкастов.

Во время конференции «VK Media Day 2018» было анонсировано, что совсем скоро компания запустит тестирование подкастов. Данный продукт будет отличаться монетизацией от привычной музыки «ВКонтакте». Тестирование пройдет в закрытом формате, успешное завершение которого приведет к запуску нового продукта. Известно, что подкасты будут доступны любому устройству и позволят прослушивать музыку без ограничений. Авторы музыкальных композиций смогут отслеживать статистику прослушиваний.

Один из специалистов компании заявил, что, несмотря на популярность подобных подкастов, все еще нет качественной платформы для ведения аудиоблогов, отметив, что подкасты «ВК» станут первыми.

Еще одним новшеством станет система защиты «Немезида», которы позволит обеспечить безопасность контента и защитить его от взломов. Также в социальной сети изменят формат опросов: новый дизайн и возможность выбора нескольких вариантов ответа с правом отмены голоса. Следующим обновлением станет обновление раздела рекомендаций, который переименуют в «Атлас».

Специалисты компании отметили, что тестирования проводятся регулярно, однако говорить о запуске новых возможностей еще очень рано.