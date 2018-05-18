Более половины детей в России подвержены кибербуллингу

Сегодня, 04:40

Ситуация с травлей детей и подростков в интернете обостряется. Законодательное решение проблемы в скором времени будет реализовано.

В 2017 году исследователями было выяснено, что 30% детей и подростков в России сталкиваются с «кибербуллингом». Данный термин означает травлю в сети. Он схож с известным «троллингом», однако, «кибербуллинг» нацелен на то, чтобы оклеветать того или иного пользователя, в то время как у «троллинга» менее опасные для репутации и жизни человека последствия.

Правительство страны обеспокоено показателями того, что около 48% подростков подвергаются сетевому шантажу, 46% замечали агрессивное поведение некоторых пользователей, а 44% стали жертвами такого поведения. Плачевно то, что лишь 17% опрашиваемых, столкнувшись с подобными явлениями, обращаются за помощью к родителям.

Именно поэтому правительство РФ вынесло на рассмотрение два законопроекта, отметив, что статья уголовного кодекса «Клевета» написана размыто. Первый законопроект говорит о том, что администраторы социальных сетей обязаны удалять клеветнические сообщения в течение 24 часов, в противном случае предусматривается штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. Наряду с данным документом было внесено предложение о существовании отдельной статьи за унижение и угрозы в соцсетях.

Известно, что популярная социальная сеть Facebook создала сайт для детей и подростков, в котором есть несколько разделов о безопасности в сети. Вопрос о травле в интернете на данном сайте также затронут. Специалисты призывают подростков обращаться за помощью к близким и самим помогать друзьям, столкнувшимся с «кибербуллингом».