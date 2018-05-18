В Instagram решили не расценивать фото родов как порно

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Речь идёт о решении социальной сети разблокировать фотографии в аккаунте фотографа из Австралии Селены Ролласон. Женщина выкладывает на свою страницу снимки новорожденных с матерями, а также самого процесса появления новой жизни. Изначально же администрация расценила их как порнографические материалы.

Селена Ролласон делает фото родов на заказ с 2011 года. Некоторые из работ женщина, следуя тенденциям нашего времени, начала выкладывать на своей странице в Instagram. Однако в социальной сети расценили изначально снимки как порно. То есть алгоритм заблокировал материалы, где запечатлена женская грудь с половыми органами. Хотя страница Селены не популярна, у неё всего около 10 тысяч подписчиков, но история попала в СМИ.

Женщина рассказала, что не могла нормально опубликовать фото, не опасаясь, что их заблокируют. При этом некоторые снимки с плачущими новорожденными детьми тоже пару раз блокировали.

Селена Ролласон считает, что в родах нет ничего сексуального, ведь это естественный процесс. Однако эта тема остаётся табуированной и демонстрировать её не принято, не то что бы в социальных сетях, но и вообще.

Против запрета публиковать фото родов в Facebook и Instagram выступали даже активисты. Они создали петицию с просьбой дать разрешение на публикацию видео и фото родов. В итоге администрация решила разрешить, начиная с 15 мая, публиковать в Instagram подобные материалы.