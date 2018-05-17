После блокировки Telegram Роскомнадзор взялся за WhatsApp

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Роскомнадзор заблокировал несколько сотен IP-адресов мессенджера. Доступ к приложению ограничился из-за решения генеральной прокуратуры.

Ранее несколько миллионов адресов мессенджера Telegram также были заблокированы. Скорее всего, адреса WhatsApp блокируются в связи с блокировкой предыдущего мессенджера, который постоянно переходит на новые IP-адреса.

Напомним, что в России массово начали блокировать сайты, которые, по версии Роскомнадзора, могут быть причастны к Telegram. Например, 27 апреля на насколько часов из строя вышли сервисы «Яндекса» и «ВКонтакте». Ведомство пообещало перестать блокировать крупные сайты и сервисы, а приступить к более точной работе для окончательной блокировки Telegram.