Хакер из России взломал Telegram

Сегодня, 15:41

Администрация мессенджера Telegram сообщила о том, что из архива были похищены ключи шифрования приложения и кеш-файлы. Злоумышленник для взлома Telegram создал специальное приложение.

Хакер даже написал специальную программу под названием Telegrab, способную взламывать приложение. Неизвестный выложил в интернет видео-инструкцию, с помощью которой можно узнать, как работает вредоносное приложение. Создатели Telegram предположили, что взломщик из России, так как видео записано на русском языке без всякого акцента.

В апреле неизвестный под ником Enot272 взломал десктоп-версию приложения, где похитил ключи и кеш-файлы. Администрация компании разместила на официальном сайте отчет, где говорится о взломе. Однако воспользоваться полученными ключами для просмотра переписки пользователей хакеру не удастся. Приложение автоматически обновляет ключи доступа. Всего злоумышленник два раза «атаковал» приложение.