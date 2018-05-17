«Яндекс. Карты» покажет пробки на Крымском мосту

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Об этом сообщают сотрудники пресс-службы компании. Отмечается, что «Google Maps» на сегодняшний день не показывает стройку века.

Теперь россияне, планирующие поездку в Крым или обратно, смогут в режиме онлайн наблюдать за загруженностью проезжей части на Крымском мосту посредством сервиса «Яндекс. Карты». Автомобильное движение на сооружении официально открыли 16 мая, грузовой транспорт сможет пересечь его только с октября месяца. Согласно плану, железнодорожный мост должны сдать не позже декабря месяца 2019 года.

Мария Захарова из МИДа России на брифинг в Крым поехала на автомобиле, использовав мощи Крымского моста. По ее словам, Украина долго не признавала подлинность стройки, распуская фейковые слухи, так как намеревалась скрыть собственные проблемы от народа.