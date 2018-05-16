«ВКонтакте» тестируют запуск каналов в закрытом режиме

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В российской соцсети начали тестирование функции каналов. Об этом представители сообщили на прошлой неделе.

С сегодняшнего дня «ВКонтакте» запускает тестирование каналов, подобных тем, что используются в «Telegram». Эта функция позволит администраторам сообществ рассылать оповещения в личные сообщения пользователей. Специалисты отметили, что главным преимуществом является форма обычной беседы, а также указали на то, что по результатам альфа-теста будут добавляться новые признаки, которые отсутствуют в рассылочных приложениях.

Тестировать новую функцию будет ограниченное количество сообществ, которое было привлечено заранее. Суть новой функции будет заключаться в том, что админы групп смогут отправлять подписчикам информацию через мессенджер. Для пользователей, которые подписаны на рассылку сообщений, посты будут дублироваться.

Напоминаем, что одним из недавних новшеств стала возможность совершать звонки, как аудио, так и видео формата.