Twitter намерен пресечь «троллинг»

Сегодня, 20:40

Сервер планирует начать борьбу с сообщениями провокационного характера. Информация поступила из блога компании.

«Троллинг» на просторах интернета представляет собой довольно частое явление. Именно он является одной из проблем, над которой собираются работать в компании Twitter. Сообщается, что будет разработан специальный алгоритм, реагирующий на особые сигналы поведения.

Отмечается, что борьба будет вестись именно с негативными «тролями», которые засоряют просторы сервера и оказывают негативное влияние на пользователей. Таким образом, благодаря новой разработке, сообщения подобного характера будут распознаваться, и удаляться еще до того, как на них начнут жаловаться другие пользователи.

Для того, чтобы распознать «тролля», будет проверяться подтверждение пользователем адреса электронной почты, а также взаимосвязь профиля с нарушителями правил сервера.

Ранее сообщалось, что компания намерена скрывать все твиты от не внушающих доверия аккаунтов. Это также поможет выявить нежелательных пользователей и сделать общение на сервере «здоровым».