"Тинькофф Мобайл" заманивает клиентов безлимитным интернетом

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Новый сотовый оператор "Тинькофф Мобайл" предоставил интернет-пользователям качественный безлимитный мобильный интернет за 999 рублей.

Компания не имеет конкретных тарифных планов из-за того, что абонент сам решает, сколько ему потребуется минут разговоров и интернет-трафика в месяц. Помимо этого, желающие могут воспользоваться безлимитом для SMS за 49 рублей в месяц. Также есть удобная услуга для клиентов пользующихся только какими-то конкретными сервисами. Она предоставляет пользователям 4 пакета: "Мессенджеры", "Социальные сети", "Музыка" и "Видео".

Тем не менее, если пользователю все же нужна полная свобода в интернете, то он может подключить безлимитный интернет "Тинькофф Мобайл" за 999 рублей. На данный момент, только этот оператор связи может похвастаться данной услугой и ее высоким качеством.