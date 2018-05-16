«ВКонтакте» не будет сотрудничать с бюро кредитных историй

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Несмотря на разработанную схему, при которой анализ данных заемщиков в социальных сетях, предполагался только из источников, открытых для посещения, Национальное бюро кредитных историй не сможет пользоваться данными пользователей «ВКонтакте». Сервис, разработанный специалистами Mail.ru Group, оказался неприемлем.

Руководство «ВКонтакте» после ряда согласительных встреч и мониторинга аналогичных сервисов в мировой практике, пришло к окончательному решению, что не будет сотрудничать с бюро кредитных историй. По мнению администрации социальной сети, в настоящее время НБКИ, а также Mail.ru Group, не смогли предоставить на рассмотрение такой формат проверок, который бы абсолютно не нарушал прав пользователей. В частности, мониторинга их открытых данных.

Стратегия компании состоит в том, чтобы как можно надежнее защитить своих пользователей от проникновения на их личные аккаунты третьих лиц. Этот принцип является основополагающим для социальной сети. Особенно после того, как украинские власти запретили на своей территории «ВКонтакте» и продолжают следить за гражданами Украины, которые пытаются обойти дискриминационный запрет.