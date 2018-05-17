Лорел или Йенни: Пользователей рассорили создатели иллюзий

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На фоне глобальных событий, происходящих в мире этот частный случай для ограниченного круга лиц может вызвать лишь скептическую улыбку. Однако, пользователи Reddit уже в течение нескольких дней разделены на два противоборствующих лагеря.

Все дело в имени, произносимого в различных частотах звукового спектра. Лорел или Йенни, разночтение в вымышленном имени буквально рассорило пользователей, которые привыкли к однозначной трактовке терминов, событий и подаваемой информации. Провокаторы из группы создателей иллюзий, лишний раз убедились, что в виртуальном мире еще есть стремление к адекватной оценке происходящего. Два имени воспринимаются по-разному, причем почти в равной пропорции.

Некоторые, наиболее здравомыслящие пользователи заметили, что восприятие имени зависит от звуковой частоты. Эту же версию подтвердили ученые. Несмотря на общую для человечества, воспринимаемую частоту, существуют различия в нюансах восприятия. Поэтому, для кого-то «Йенни», а для кого-то, экзотическая «Лорел». Это сродни оптическим иллюзиям о цвете платья, которые потрясли Twitter несколько месяцев назад.