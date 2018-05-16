Эксперты: Жертвы педофилов в Сети сами записывают для них видео

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Такие выводы сделали специалисты Internet Watch Foundation. В своей работе они изучали более 2 тысяч роликов детей, возрастом от 7 до 13 лет.

Эксперты Internet Watch Foundation проанализировали видео, сделанные малолетними детьми, оказавшимися жертвами педофилов в Сети. Все ролики были найдены на специализированных сайтах. Специалисты сделали вывод, что маленькие пользователи очень чувствительны к похвале. К примеру, 7-летняя жертва педофила в Сети мечтала получить много лайков, из-за чего танцевала в ванной перед камерой. Судя по жестам и позам, девочка была ведома злоумышленником.

Дети постарше завлекаются дружеским участием, так произошло с 9-летней жертвой. Она общалась в чате со сверстницей, перейдя с ней в видеочат. Вместо стрима девочка увидела запись, где новая знакомая предложила игру. Согласно правилам, необходимо показывать части тела и совершать сексуальные действия. Жертва верила, что такой «секрет» сблизит ее с новой подругой. Ребята до 13 лет могут попасть в ловушку педофилов из-за манипуляций на основе романтических отношений. Так девочка доверяла своему интернет-«другу» и была в него влюблена, а он вымогал от нее видео сексуального характера. 98% всех пострадавших составляют девочки до 13 лет. Самым маленьким обманутым в Сети является 3-летний ребенок.