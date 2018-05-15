Dr. Web вычислили разработчика трояна на YouTube

Вчера, 23:30

Сотрудники компании "Dr. Web" нашли разработчика модификации троянца Trojan.PWS.Stealer.23012, ворующего личные данные пользователей YouTube.

Хакер распространял вирус, размещая ссылки в комментариях под роликами в YouTube, посвященных чит-кодам для быстрого прохождения игр. Зловещая ссылка вела на Яндекс.Диск создателя, где, якобы хранились гайды и путеводители по читам. Для правдоподобности автор оставлял под своим же комментарием лайки и положительные отзывы с фейковых аккаунтов.

Модификации вируса крали с устройства пользователя пароли и cookies-файлы браузеров Google Chrome, Oper, Яндекс.Браузер и других. Также под угрозой могли и оказаться переписки "пострадавшего" в Telegram.

Однако разработчикам антивирусных программ "Dr. Web" удалось обнаружить автора зловредов благодаря информации в исходном коде вирусов. Создателем оказался человек под ником "Енот Погромист". Он имеет свой YouTube канал, а также занимается продажей созданных им вирусов, код которых, хранится у него на GitHub.