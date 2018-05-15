Facebook выпустит криптовалюту и найдет преемника Цукербергу

Сегодня, 18:52

Facebook заявила о выпуске собственной валюты, чтобы пользователи социальной сети смогли делать платежи в Интернете. Также стало известно, что новый отдел возглавил Дэвид Маркус, который полностью отвечает за работу сети.

Сотрудники Facebook рассказали, что у них есть достаточно опыта, чтобы создать собственную электронную валюту, но на это уйдет несколько лет.

Сообщается, что на создание собственной электронной платформы Павел Дуров уже собрал полтора миллиарда долларов. Также технологии подобного рода смогут обеспечить более безопасное хранение данных пользователей соцсети.