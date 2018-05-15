Сегодня, 15:02

Сообщение о Карамельке (это кличка животного) появилось в новостях региона накануне. Хозяйка питомца уверена, что их 8-летнее знакомство не прошло даром – они стали настоящими друзьями.

В Курске бульдог собрал в Instagram 1,8 млн подписчиков. Такими успехами не могут похвастаться даже некоторые именитые звезды, которые выступают перед зрителями. Информация о том, что бульдог собрал в Instagram 1,8 млн подписчиков сначала не воспринялась пользователями Сети, поскольку в это было сложно поверить. В Курске конкурентов у популярного пса нет. По словам хейтеров, некоторые звезды могут позавидовать тому, что бульдог собрал в Instagram 1,8 млн подписчиков.

К слову, социальные сети Северного Кавказа активно обсуждают опубликованные фото немецкой овчарки, которая активно очищает город от мусора. Пес собирает разбросанные пластиковые бутылки и относит их в урны.