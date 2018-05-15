Решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram отменено

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Данная информация только что появилась. Это связано с тем, что представителям мессенджера удалось оперативно обжаловать вердикт Фемиды.

Решение Таганского суда предусматривало блокировку Telegram. Однако, адвокаты этого ресурса смогли своевременно направить жалобу по почте.

Сейчас информация о том, что решение о блокировке Telegram вступило в силу, уже удалена с сайта суда.

После появления информации о блокировке Telegram, ряд экспертов отметили положительные моменты этого решения.

Специалисты полагают, что у ряда Telegram-каналов популярность выросла после прибавления функциональности, позволяющей обходить блокировки даже без участия пользователей.