Сегодня, 10:50

Ведущий телекоммуникационный оператор в России сообщил отличную для меломанов новость накануне. После истечения срока в полгода клиенту предложат оплатить подписку на услугу.

В Магадане МТС предлагает 6 месяцев бесплатно слушать Apple Music. Такая информация привлекла внимание меломанов, поскольку совместный проект двух компаний ранее вызвал интерес.

Слушать Apple Music можно будет бесплатно короткий срок (6 месяцев), после чего клиент должен будет уплатить за услугу согласно тарифному плану МТС. Этот шаг нужно будет пройти через 6 месяцев после использования бесплатной возможности слушать Apple Music.