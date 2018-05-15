В Великобритании не пустят на порно-сайты без пропуска

Сегодня, 05:45

Жителям Великобритании значительно усложнили жизнь. Отныне любители порно-сайтов вынуждены ходить за пропуском в газетные киоски.

Ранее британцы должны были указывать свой возраст при входе на сайт с фильмами для взрослых. Все бы ничего, но возникли проблемы с анонимностью. Спустя некоторое время власти решают эту проблему с помощью пропусков, стоимостью в 10 фунтов стерлингов, с 16-значным кодом, которые можно приобрести в ближайшем газетном киоске. В этом случае возраст человека, зашедшего на свой любимый сайт, остается анонимным и не попадает в базу данных ресурса.

За нарушения правила предусмотрен штраф в размере 350 тысяч долларов.