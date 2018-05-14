Лайки в Instagram могут стать платными

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Уже сейчас у пользователей популярного ресурса появились проблемы при нажатии на отметку «Нравится». По некоторым данным, разработчики уже сейчас тестируют лимит на симпатии.

Фотосервис Instagram уже в скором времени может изменить политику, сделав лайки для пользователей платными. Пока в компании не комментируют данную возможность, но эксперты вполне допускают данный сценарий. Предварительно известно, что разработчики тайно начали тестировать новую версию сайта, где число лайков ограничено. При превышении суточной нормы симпатий пользователям предложат докупить «сердечки».

Сейчас в Instagram у многих появились проблемы с данной опцией. В частности, при попытке поставить лайк появляется информационное сообщение с уведомлением об ошибке. Разработчики всё списывают на неудачное обновление, но специалисты считают, что всё намного сложнее. Платной опция может стать уже в ближайшем будущем. Есть также мнение, что команда Instagram занимается подсчётами среднесуточной потребности пользователей в лайках, по итогам которых планируется установить норму бесплатных отметок «Нравится».

Ранее стало известно, что в компании Facebook раздумывают о внедрении опции платной подписки на одноименную социальную сеть. Разработчики уже занимаются версией сайта, где не будет навязчивой рекламы.