«Связной» с партнерами запускает бесконтактную оплату бонусами

Сегодня, 13:16

Система нового расчёта предполагает участие клиентов в системе Google и Сбербанка, которые смогут пользоваться преимуществами клуба. Испытать новшества смогут владельцы карт Google Pay уже летом 2018 года.

«Связной» с партнерами готовится презентовать клиентам бесконтактную оплату бонусами. Ритейлер запускает новинку вместе с Google и Сбербанком. Ожидается, что «Связной» сможет реализовать давнее намерение по поводу проведения оплаты бонусами. Воспользоваться анонсируемым сервисом можно будет уже летом 2018 года. «Связной» запускает программу, а пользователи Сети уже обсуждают перспективы и недостатки нового сервиса, в котором можно будет сделать бесконтактную оплату бонусами.

Критики уверены, что интеграция бонусных программ в приложения или их привязка к номеру телефона уже удовлетворяют потребности клиентов, а при массовом использовании технология Google может быть нецелесообразна экономически.