Разработчики приложений будут вынуждены заключить новый контракт с Facebook

Сегодня, 07:50

Нововведение о повторной верификации касается всех создателей сторонних программ. Крайний срок – август текущего года. Теперь только таким образом эти программы смогут работать с социальной сетью.

В сообщении, которое получили разработчики приложений от Facebook, указывается, что такое нововведение - вынужденная мера безопасности. Кроме того, пока что создатели программ и сервисов могут совершать работу с социальной сетью в своём обычном стандартном режиме, однако в будущем людей обяжут заключать новые контракты и договора. Это означает, что разработчики приложений будут вынуждены официально оформлять и создавать свою компанию.