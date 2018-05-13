YouTube назвал ТОП самых популярных музыкантов в России

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Абсолютными лидерами по востребованности в просмотрах отечественных вокалистов и групп исполнителей стали Элджей, «Время и Стекло». А наибольшее количество просмотров набрал один из известных героев шоу "Холостяк".

YouTube опубликовал данные статистики по просмотрам клипов и видео песен исполнителей и музыкантов. Среди главных призеров названного рейтинга стала украинская группа «Время и Стекло». Их хиты "Тролль", «ТОП», «Навернопотомучто» стали узнаваемыми на YouTube. Вторую позицию, по статистике, пользователи Сети отдали Элджею. Он смог уступить популярному в этом году исполнителя Егору Криду.

Повысить рейтинги просмотров музыканту помогло шоу "Холостяк", в котором он стал героем сезона. Эксперты отмечают, что ТОП YouTube постоянно обновляется. В список также вошли Jah Khalib, "Ленинград", Loboda, Matrang, Pharaoh, MiyaGi & Endshpiel и Ольга Бузова. Среди музыкальных клипов лидирует "Цвет настроения синий" Киркорова, за ним следует "Миллион алых роз" Крида, а третье место занимает рэпер Pharaon.