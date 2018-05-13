Павел Дуров не поддержал "бессмысленный" митинг «За свободный интернет»

Сегодня, 14:26

Представитель Либертарианской партии назвал запланированный на 13 мая в 14:00 митинг бессмысленным, ведь организаторы не предложили ничего нового и не привлекли общественность к мероприятию.

Член Федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов считает, что основатель Telegram Павел Дуров солидарен во мнении с партией касательно сегодняшней акции «За свободный интернет».

Светов пояснил, что организация отказалась поддержать митинг, поскольку не видит смысла в ней и чего-то нового. Организаторы акции даже не предприняли никаких действия для мобилизации новых людей, чтобы привлечь как можно больше митингующих. После успешно проведенной Либертарианской партией акции 30 апреля последующим организатором необходимо «повышать градус». Но они решили схитрить и пригласили членов–либертарианов в оргкомитет, желая спихнуть на них всю работу по мобилизации граждан, однако встретили отказ.

В Москве 13 мая в 14:00 на проспекте Сахарова начался митинг «За свободный интернет», организованный партиями «Парнас», «Яблоко», Пиратская партия России, «5 декабря», «Демвыбор», «Гражданская инициатива» и «Открытая Россия». Цель митингующих - выразить возмущение политическими решениями России в области интернета.