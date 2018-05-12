Google Assistant заговорил на английском голосом Мутко

Вчера, 19:40

Итоги работы ассистента продемонстрировали в Интернете. Помощник имитирует русский говор на английский язык, со стороны это смотрится, как выступление экс-министра спорта Мутко.

Теперь интернет-ресурсы копируют разговорную речь бывшего министра спорта России Виталия Мутко. Американская корпорация Google сообщила, что ее голосовой одноименный помощник станет вести беседы на русском языке. В настоящее время на территории РФ работают только такие проекты, как «Алиса» и Siri, первый из них разработал «Яндекс».

Выяснилось, что в настройках Google Assistant можно включить опцию с разговорным русским языком, работающим, правда, не столь хорошо. Ассистент попытался имитировать русский язык на английском, но в результате все выглядело так, будто из микрофонов звучит речь Виталия Мутко на заседании исполнительного комитета FIFA в Швейцарии.