Роскомнадзор оценил связь и интернет на крымской трассе «Таврида»

Вчера, 19:51

Замеры провели в начале 2018 года. Тогда по проверке голосовой связи худший результат показал ГУП РК «Крымтелеком», а лучшей стала компания ООО «КТК Телеком».

Эксперты из Роскомнадзора проводили проверочные мероприятия по двум основным критериям: качество голосовой связи и скорость передачи данных. При проверке первого параметра лучшей оказалась компания ООО «КТК Телеком» с показателем неуспешных попыток в 1,1%. ГУП РК «Крымтелеком» имел результат в 3,7%.

Интернет проблемно ловит у ООО «КТК Телеком», передача интернет-данных которого составила 3,7 мегабит за одну секунду. Лучшим оказался ООО «К-Телеком» с показателем в 7,6 мегабит в секунду. Отмечается, что замер провели на строящейся трассе «Таврида» и в поселках, расположенных поблизости к ней. На сегодняшний день проект реализован на 30%, он стартовал 12 мая 2017 года.