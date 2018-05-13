YouTube напоминает пользователям об отдыхе от просмотра роликов

Сегодня, 06:45

Такое напоминание доступно пользователям устройств на iOS и Android и будет активироваться каждые 15, 30, 60, 90 или 180 минут. Этот момент регулируют владельцы смартфонов.

Руководство YouTube беспокоится за своих пользователей, а потому была введена новая функция под названием «Напомнить, что нужно отдыхать от просмотра». Она доступна на устройствах, функционирующих на операционных системах iOS и Android. Юзеры смогут самостоятельно установить время, когда сработает напоминание. Среди вариантов 15, 30, 60, 90 или 180 минут.

По истечению времени ролик останавливается и человек должен будет пропустить уведомление. Таймер фиксирует паузы в просмотрах и время, когда приложение находится в нерабочем режиме. Отмечается, что новая функция не включается по умолчанию.