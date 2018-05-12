Пользователь iCloud пожаловался на мошенничество со стороны Apple

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Пользователь iCloud, имеющий платную подписку, пожаловался на мошенничество со стороны Apple. По его словам, у него исчезла важная информация с облака, а компенсировать ущерб или восстанавливать данные никто не будет.

Платная подписка позволяла расширить облачное хранилище, и предполагалось, что это означает и гарантию сохранения данных. Однако всё оказалось совсем не так. В мае пользователь iCloud сначала обнаружил, что папки, которыми он полгода не пользовался, неожиданно переместились в верхнюю часть списка.

При проверке папок выяснилось, что внутри ничего нет, причём изменили их содержимое, когда пользователь спал, как сообщает VistaNews. При попытке уладить вопрос в технической поддержке Apple оказалось, что сделать ничего нельзя. Восстановление файлов не возможно, а также компания не компенсирует ущерб за потерю информации на iCloud.