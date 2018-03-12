Российский IMHO готовится к продаже рекламы на YouTube

Вчера, 23:50

Российский селлер IMHO приступает к продаже рекламы на канале YouTube. Через этот популярный сервис около 40 миллионов пользователей смотрят видео, шоу и фильмы.

Компания начнет продавать рекламу на высокопрофессиональных каналах российского YouTube. Крупный сервис принадлежит Google, который ранее и выставлял рекламу на подобных каналах.

Селлер IMHO будет размещать видео рекламы на более чем 150 русскоязычных каналах. Такими станут «СТС медиа», ЮТВ, «Первый канал» и другие.

Согласно статистике Google, в среднем около 40 миллиона пользователей смотрят данные каналы. Это почти такая же аудитория, которую предлагают IMHO рекламодателям на этот момент.

Корпорация Google подтвердила, что IMHO стали партнером YouTube по выпуску рекламы. Генеральный директор компании говорит, что подобного рода сотрудничество является первым в истории IMHO.

Напомним, что компания IMHO является самым крупным продавцом медийных возможностей в Рунете.