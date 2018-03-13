МВД зарегистрировало рост сбыта наркотиков через Интернет

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В МВД России зафиксировали рост сбыта наркотических средств при помощи сети Интернет. Представитель МВД Кирилл Смуров заявил, что преступники все чаще стали использовать анонимные мессенджеры для продажи синтетических наркотиков.

Смурнов отметил, что в данный момент сотрудниками МВД России проводится тщательный анализ и мониторинг пространства сети Интернет с целью обнаружения сайтов, которые продают наркотики.

На данный момент в сети функционирует множество подобных сайтов. Злоумышленники занимаются продажей, так называемых, «закладок» с наркотическими средствами. Чтобы получить местоположение подобной «закладки», пользователю необходимо перевести определенную сумму средств. Данные технологии упростили продажу и вовсе вычеркнули необходимость личной встречи покупатель-продавец.

Представитель МВД заявил, что только за прошлый Роскомнадзор заблокировал более 20 тысяч подобных сайтов. Однако, Интернет все еще «пестрит» подобными «местами продажи». Несмотря на безостановочную борьбу с интернет-продажами наркотиков, данная «индустрия» неустанно растет.