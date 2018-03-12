"Яндекс" усиливает защиту от майнинга криптовалют

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"Яндекс" заявил о представлении защиты своего продукта от незаконного майнинга криптовалют. Это программы, встраиваемые в сайты, которые позволяют разработчикам пользоваться вычислительным потенциалом посетителей.

Сайты, содержащие скрипты, внешне вовсе не кажутся подозрительными, тем не менее, когда человек просмартивает их, его устройство участвует в майнинговых работах. По этой причине возникает нагрузка на центральный процессор, отсюда компьтер или смартфон начинает работать медленее и потреблять больше энергии. "Яндекс" изучает, как сильно загружается процессор в момент просмотра сайтов. Сигналом о возросшей нагрузке является добавление майнингового скрипта. Если анализ выявит наличие такого контента, браузер его попросту закроет.